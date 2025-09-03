Ту-160 обрушились на Киев: Россия послала четкий сигнал Западу

Россия обрушила на Украину один из самых мощных ударов за последний месяц — 502 дрона и 24 ракеты. Как сообщает «Царьград» в своей сводке неофициальных новостей СВО, это был жесткий сигнал Западу и Киеву: переговоры неизбежны, а цена отказа растет с каждым взрывом.

Массированный удар

Россия нанесла массированный удар по территории Украины с помощью «Гераней» и «Калибров». Были использованы стратегические бомбардировщики Ту-160. По данным украинских СМИ, взрывы гремели в Киеве, Луцке, Львове, Черницкой, Винницкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Ровенской и Запорожской областях.

Утверждается, что в Черниговской и Ивано-Франковской области был зафиксирован прилет по объектам инфраструктуры. В Кировоградской области под удар попала железнодорожная станция, отвечающая обслуживание транзитных маршрутов ВСУ центр — юг — восток.

Украинские инсайдеры отмечают, что президент США Дональд Трамп смотрит на российские обстрелы с «молчаливым пониманием» — якобы это ответ за удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Кроме того, глава Белого дома якобы задумывается о санкциях против Киева, чтобы заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

Сами последние удары по Украине могут быть методичным давлением, которое призвано сломать Киев и показать, что без переговоров хаос будет лишь нарастать. Россия же готова идти до конца, если украинские власти продолжат упрямиться. Зеленский в текущей ситуации теряет контроль, ведь гражданам не предлагают четкого плана или защиты, кроме дежурных призывов укрыться, а перспективы остаются крайне туманными.

Продвижение в ДНР

Российская армия продолжает освобождать территорию ДНР — под контроль перешел населенный пункт Федоровка. Поселок расположен в 16 километрах к северу от Бахмута, в 9 км от Северска на трассе. Этот участок фронта долгое время оставался статичным, хотя соседнюю Раздоловку ВС РФ освободили еще в июне 2024 года.

Военкор Александр Коц замечает, что бойцы «Южной» группировки российских войск начали движение на Северск с юга. С запада и севера его уже поджимают бойцы «Запада». Освобождение Северска позволит очистить от украинской армии всю северо-восточную часть ДНР.

Украине предрекли конец через две недели

План России раскрыт?

Западный ресурс ZeroHedge с опорой на утечку о потерях ВСУ в 1,7 млн человек пишет, что долгосрочный план Москвы — не освобождение территорий, а ослабление милитаристского режима в Киеве. Потери Украины — 7-8% от довоенного населения и четверть всех мужчин призывного возраста, что должно на долгое время подорвать военный потенциал государства.

«Потери гигантские! Потери в несколько раз превышают те, которые оценивались два года назад как достаточные, чтобы сокрушить ВСУ, основываясь на опыте нацистской Германии», — отмечает автор.

В публикации подчеркивается, что РФ избегает прорывов фронта и предпочитает уничтожать как можно больше украинских войск на текущей линии соприкосновения. В пример приводится операция в Курской области — Россия создала ловушку, из которой ВСУ не могли отступить по идеологическим причинам. В результате украинская армия попала в «девять месяцев однобокой бойни», которая сломала ее хребет.