План Франции по развертыванию дополнительных мест для военнослужащих в госпиталях говорит о том, что временем начала Третьей мировой войны может стать март 2026 года. Об этом со ссылкой на венгерский портал Origo пишут «Аргументы и факты».

© SEBASTIEN NOGIER/EPA/TACC

По данным издания, в Париже предполагают, что страна станет «центром распределения раненых» НАТО в возможном столкновении с Россией.

«Франция уже готовит свое население к следующей войне: госпиталям официально приказано иметь возможность лечить сотни раненых в день не позднее марта 2026 года», - отмечается в статье.

При этом, по информации портала, в Германии разработан сценарий «Немецкая операция», включающий в себя передвижение 200 000 единиц техники, 800 000 солдат и строительство совместной линии обороны в Прибалтике.

«Таким образом, подготовка становится все более и более осязаемой: бункеры, наборы для выживания, планы эвакуации, реорганизация госпиталей – все указывает на то, что европейские лидеры не исключают, а ожидают начала Третьей мировой войны», – констатировали журналисты.

Ранее стало известно, что европейские страны, в том числе Литва и Эстония, проводят масштабную модернизацию медицинских учреждений и готовят персонал для работы в военных условиях. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц уже заявил, что Россия представляет собой угрозу для всех стран НАТО, и пообещал «защищаться» от этой угрозы.

В свою очередь президент России Владимир Путин не раз отмечал, что Москва ни на кого не собирается нападать, а «российская угроза» - это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы».