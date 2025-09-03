Названо способное уничтожить центры Сырского оружие России

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ракеты «Орешник» и фугасные авиабомбы (ФАБ) способны уничтожить новые учебные центры ВСУ. Об этом Липовой рассказал NEWS.ru.

Ранее глава ВСУ Александр Сырский сообщил, что поручил как можно скорее оборудовать все учебные центры украинской армии подземными укрытиями. По словам Сырского, за лето в учебных центрах ВСУ провели масштабные работы - были построены подземные сооружения для проживания солдат, а на стрельбищах начали обустраивать перекрытые ходы. Глава ВСУ заявил, что в некоторых центрах сто процентов личного состава постоянно живет в подземных укрытиях.

«Сырский, спрятав свой личный состав под землю, просто отсрочивает их уничтожение», - так это прокомментировал Липовой.

Генерал-майор подчеркнул, что у российских сил достаточно авиабомб и ракет, позволяющих «разрушить все, что прячется под землей на глубине до ста метров и более». Липовой отметил, что для ударов по подземным целям могут использоваться бетонобойные ракеты со стержнями, бомбы ФАБ-1000 или ФАБ-1500, а также баллистические ракеты «Орешник».