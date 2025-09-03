Названо способное уничтожить центры Сырского оружие России

Мария Иванова

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ракеты «Орешник» и фугасные авиабомбы (ФАБ) способны уничтожить новые учебные центры ВСУ. Об этом Липовой рассказал NEWS.ru.

Названо способное уничтожить центры Сырского оружие России
© РИА Новости

Ранее глава ВСУ Александр Сырский сообщил, что поручил как можно скорее оборудовать все учебные центры украинской армии подземными укрытиями. По словам Сырского, за лето в учебных центрах ВСУ провели масштабные работы - были построены подземные сооружения для проживания солдат, а на стрельбищах начали обустраивать перекрытые ходы. Глава ВСУ заявил, что в некоторых центрах сто процентов личного состава постоянно живет в подземных укрытиях.

«Сырский, спрятав свой личный состав под землю, просто отсрочивает их уничтожение», - так это прокомментировал Липовой.

Россия получит новейшее оружие ускоренными темпами

Генерал-майор подчеркнул, что у российских сил достаточно авиабомб и ракет, позволяющих «разрушить все, что прячется под землей на глубине до ста метров и более». Липовой отметил, что для ударов по подземным целям могут использоваться бетонобойные ракеты со стержнями, бомбы ФАБ-1000 или ФАБ-1500, а также баллистические ракеты «Орешник».