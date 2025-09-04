Средства ПВО РФ за сутки сбили 299 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 299 беспилотных летательных аппаратов противника, 4 управляемых авиабомбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

© Минобороны России

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы и 299 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала спецоперации российские силы уничтожили 666 самолетов, 283 вертолета, 81 599 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24 947 танков и других боевых бронированных машин, 1 589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 229 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 41 021 единицу специальной военной автомобильной техники.