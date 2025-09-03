Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ полностью потеряли возможности к наступлению «по всему фронту». Об этом он рассказал NEWS.ru.

Дандыкин отметил, что у ВСУ нет «ни людей, ни техники». Кроме того, российские беспилотники доминируют в воздухе.

«ВСУ получают удары по тылам, в том числе по Одессе, где собирают дроны», - подчеркнул военный.

Дандыкин добавил, что у ВСУ остаются возможности совершать рейды и вылазки диверсионно-разведывательных групп, в частности, в районе Константиновки и Красноармейска. Однако Украина вряд ли сможет собрать группировку в несколько десятков тысяч человек, заключил эксперт.

Ранее украинские военные, с которыми побеседовал телеканал CNN, пожаловались на «катастрофическую» нехватку личного состава ВСУ. По словам командиров, украинцы «не хотят воевать».

Украинский командир, находящийся в районе Константиновки, рассказал CNN, что его подразделение не пополнялось новыми солдатами в последние восемь месяцев. По его словам, снабжать передовые позиции удается только беспилотниками, поскольку транспортные средства не могут добраться до окопов.