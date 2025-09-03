Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что служащие в ВСУ женщины стали чаще сдаваться в плен, так как их против воли «завозят в зону боевых действий». Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Матвийчука, украинские власти пытаются привлекать в ВСУ женщин-врачей и IT-специалисток. Военный эксперт утверждает, что поступивших на службу украинок «нагло завозят в зону боевых действий и там оставляют».

«Первый бой, первое ранение, первая грязь, первые вши сразу же отбивают полностью патриотическое чувство. Приходит четкое понимание: лучше остаться живой, сдавшись в плен», - заявил Матвийчук.

В июне 2024 года в Минобороны Украины сообщили, что в ВСУ служат более 67 тысяч женщин, 19 тысяч из которых - гражданские служащие, остальные - военные. С 2018 года женщины на Украине имеют право занимать любые должности в армии.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин рассказывал, что многие женщины попадают в ВСУ через волонтерство. Он утверждал, что рано или поздно украинкам, задействованным в волонтерской деятельности, предлагают военный контракт.