В Польше сообщили о крупных закупках вооружения

Польша продолжает наращивать закупки вооружения и военной техники, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

© Московский Комсомолец

По словам министра, польские власти в последнее время заключают рекордные контракты на поставки вооружений, главным образом с США и Южной Кореей. Речь идёт о боевых самолётах и вертолётах, бронетехнике, системах ствольной и реактивной артиллерии, средствах ПВО и боеприпасах.

Министр рассказал, что вчера подписал важный контракт на пассивные радары, которые усилят возможности разведки, а на следующей неделе планируется заключение ещё одного контракта на вторую фазу программы «Висла», касающуюся систем связи. Он добавил, что также подписаны контракты с предприятием «Лучник» на новые карабины «Grot» и на бронетранспортеры Rosomak — более тысячи машин.

На следующий год Польша запланировала рекордный военный бюджет в 200 миллиардов злотых (около 55 млрд долларов, 4,8% ВВП страны).

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.