Украина сбросила управляемые авиабомбы на российские объекты

Украина сбросила пять управляемых авиационных бомб на российские объекты. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

По информации оборонного ведомства, все умные бомбы были уничтожены российской системой противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, система ПВО сбила два реактивных снаряда HIMARS. Также Минобороны сообщило, что с начала спецоперации российские войска сбили 666 самолетов и 81,3 тысячи беспилотных летательных аппаратов.

К какому типу относились сброшенные Украиной авиабомбы, не уточняется.

Известно, что ВСУ периодически используют французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров.