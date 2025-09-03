Китай отправил «привет Америке» на параде в Пекине

Вопрос Тайваня встает все острее. США постепенно уходят из Европы в Тихоокеанский регион, и идет достаточно серьезная подготовка к конфликту с КНР. Китай показал, что он готов вести боевые действия, если возникнет необходимость, и в состоянии одержать победу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Китай показал на параде новую линейку беспилотников разных типов.

«Китай достаточно далеко продвинулся в развитии беспилотия. Не стоит забывать, что те же дроны Mavic – это китайская разработка. В рамках парада в Пекине была показана беспилотная техника трех видов: пехотная, морская и воздушная», – напомнил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

Собеседник, говоря о беспилотниках воздушного базирования, указал на передовую разработку – FH-97A «Фэйхун», способную возглавлять «стаи» более мелких дронов или выступать в качестве ведомого для стелс-истребителей, таких как J-20. «У аппарата реактивный двигатель. Главное его назначение – подавление ПВО с помощью системы РЭБ. Но он также может осуществлять разведку и предупреждение о ракетных угрозах», – пояснил собеседник.

Кнутов также обратил внимание на беспилотник GJ-11 Sharp Sword («Острый меч»). «Он предназначен в основном для ударных миссий. Дрон имеет скорость порядка 1000 км в час и может нести ракеты PL-15, а также корректируемые 500-килограммовые бомбы с полуактивной лазерной головкой самонаведения», – детализировал эксперт. По его словам, главная особенность этого аппарата в том, что он практически не виден на радарах РЛС.

Особое внимание аналитик уделил безэкипажным катерам, цель которых – патрулирование морской границы, а также подводным дронам. Интересным изделием оказался подводный беспилотник AJX002, сильно напоминающий российскую ядерную торпеду «Посейдон».

«Это огромная торпеда длиной 20 метров и диаметром полтора метра. Я бы не стал говорить о том, что этот дрон в состоянии использовать именно ядерную энергетическую установку. Но допускаю, что там применяются, например, водометные двигатели, которые обеспечивают ему скорость порядка 190 километров в час на глубине один километр», – рассуждает аналитик.

«В Китае подводный беспилотник называют «приветом Америке», – сказал он, добавив, что аппарат может минировать морские коммуникации противника и вести разведку его берегов практически незамеченным.

КНР продолжает работу и в области наземных дронов, указал эксперт. «То есть, решаются вопросы, в частности, с доставкой боеприпасов. Сейчас китайские специалисты заняты созданием таких аппартов, как робособаки, задача которых – транспортировка грузов, и других роботизированных машин», – напомнил Кнутов.

По его мнению, демонстрацией новинок Пекин отправил сигналы Западу, в первую очередь США. «Вопрос Тайваня встает все острее. Мы видим, как Штаты уходят из Европы в Тихоокеанский регион, и идет достаточно серьезная подготовка к конфликту. Китай показал, что он готов вести боевые действия, если возникнет необходимость, и в состоянии одержать победу», – заключил аналитик.

Напомним, Китай в ходе масштабного военного парада Народно-освободительной армии (НОАК) на площади Тяньаньмэнь продемонстрировал беспилотники разных типов. Среди них «дроны-ведомые», которые работают в координации с пилотируемыми боевыми самолетами и могут использоваться для подавления, борьбы с ПВО, сопровождения, разведки.

Еще один вид – корабельные беспилотные вертолеты. Они могут использоваться для разведки, раннего предупреждения, противокорабельных и противолодочных действий, поиска, спасения и транспортировки, передает Global Times.

Развивает Пекин беспилотное направление и на воде. Наблюдатели парада увидели безэкипажные катера – как надводные, так и подводные. Кроме того, были представлены два новых сверхбольших беспилотных подводных аппарата – AJX002 и HSU100.

Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине. Гостями парада стали лидеры более 25 государств, в том числе России.