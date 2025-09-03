Высадка ВС РФ в Одессе: почему Украина в панике от возможной атаки с моря

Боязнь российского морского десанта заставляет Киев размещать мины в море рядом с Одессой, а также укреплять береговую линию «зубами дракона», колючей проволокой и противотанковыми ежами. С чем связаны эти страхи, и действительно ли российские военные готовы провести высадку в Одессе, разбиралось издание News.ru.

Ранее стало известно, что сухогруз NS Pride, который ходит под флагом Белиза, подорвался на неустановленном взрывном устройстве близ одесского побережья. При этом еще в 2022 году украинские военные моряки без составления схем минных постановок выставили в Черном море свыше 400 якорных и якорных речных мин устаревшего типа, произведенных в первой половине XX века. В дальнейшем сорванные штормами мины были замечены у побережья Болгарии, Турции, Румынии.

В конце августа 2025 года украинские СМИ начали сообщать о дрейфующих в море у Одессы минах, а также о нескольких взрывах у побережья. А местные жители в соцсетях указывают на активные противодесантные приготовления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Одессы: кроме минирования моря, на берегу установлены заграждения в виде «зубов дракона» (бетонные пирамиды в рост человека), колючей проволоки и противотанковых ежей.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко назвал логичным возведение таких укреплений для задач береговой обороны ВСУ, однако усомнился в том, что они способны остановить небольшие диверсионные группы.

«Если высадку полномасштабного десанта с тяжелой техникой морские мины и береговые заграждения смогут сдержать, то действия легких диверсионных групп, тоже высаживающихся с моря, — вряд ли. Для них эти мины и колючая проволока не слишком существенны», — пояснил он.

Нужна ли Одесса России?

По словам Онуфриенко, логику текущего конфликта вполне отражает карта, на которую СМИ обратили внимание во время брифинга начальника генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. На ней из состава Украины были исключены, в том числе Одесская и Николаевская области.

«Если рассуждать абсолютно прагматически, то все Причерноморье нам нужно для того, чтобы лучше контролировать — практически полностью и наравне с турками — Черное море. России это необходимо для того, чтобы получить сухопутный выход в Приднестровье, без которого у нашей военной группировки там и, соответственно, крупнейших в Европе складов боеприпасов будут огромные проблемы», — пояснил эксперт.

По его словам, в настоящее время ни воздушного, ни морского, ни сухопутного выхода в Приднестровье у России нет и ей «нужны Одесса и Николаев с точки зрения насущных интересов».

В свою очередь депутат Госдумы Виктор Соболев напомнил, что контроль над Одесской и Николаевской областями входит в цели спецоперации, он необходим для обеспечения безопасности российских регионов.

Однако член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что говорить не о чем, пока не будет проведен референдум на этих территориях.

«Но если украинское руководство будет дальше продолжать вести такую же политику, тогда дальше так все и будет. (…) Россия вполне может обрасти другими регионами», — констатировал депутат.

Выход к Одессе

Эксперты также обратили внимание на то, что есть не только морской, но и воздушный вариант выхода к Одессе, однако это была бы достаточно сложная операция.

«Массированный воздушный десант за пределами, условно говоря, 50-километровой зоны от Одессы — это возможно и реально. Там есть целый ряд технических особенностей, которые вполне разрешимы теми силами и средствами, какие есть в настоящее время на вооружении российской армии», — уверен военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее сообщил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Во время Петербургского международного экономического форума российский лидер подчеркнул, что у армии нет задачи взять город Сумы, однако он этого не исключает.