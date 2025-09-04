Хуситы утверждают, что Израиль не перехватил их ракету

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли очередной удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением баллистической ракеты. Как утверждает военный представитель движения Яхья Сариа, израильские и американские системы ПВО не смогли ее перехватить.

© YAHYA ARHAB/EPA/TACC

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, в ходе которой атаковали аэропорт Лод (имеется в виду Тель-Авив - прим. ТАСС) баллистической ракетой типа "Зульфикар". Ракета достигла цели, все израильские и американские системы противовоздушной обороны не смогли ее перехватить", - сказал Сариа, обращение которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По словам представителя сформированных повстанцами вооруженных сил, в результате удара работа аэропорта Бен-Гурион была приостановлена. Когда именно была совершена атака, не уточняется.

28 августа израильская авиация атаковала йеменскую столицу Сану, которая находится под контролем "Ансар Аллах". В результате атаки погиб глава сформированного хуситами правительства Ахмед Галеб ар-Рахави. 1 сентября хуситы подтвердили гибель еще 11 членов непризнанного правительства. После этого лидер "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси пообещал усилить атаки на Израиль.