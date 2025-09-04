На Западе рассказали о планах ЕС по размещению войск на Украине

Европейские страны хотят разместить на Украине демонстрационные войска вдали от линии фронта, пишет The Washington Post (WP).

© Газета.Ru

Как отмечают авторы публикации, европейский план гарантий безопасности для Украины мог бы включать «демонстрационный» элемент.

Речь идет о размещении европейских войск вдалеке от фронта в качестве сдерживающего фактора против возможных будущих атак. Предполагается, что военные ЕС будут тренировать и восстанавливать украинские войска.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции рассказал о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины. По его словам, министры обороны стран ЕС разработали «крайне конфиденциальные» планы и подтвердили участие своих стран.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, анонсировал «ощутимое усиление» республики на фоне предстоящих встреч с европейскими лидерами.

Позже издание Financial Times писало, что Европа испытывает все большее давление, так как от нее требуют конкретные обещания по развертыванию так называемых миротворческих сил, однако страны не имеют однозначной позиции по этому вопросу.