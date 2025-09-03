США официально одобрили масштабную поставку новейших авиационных ракет ERAM (Extended Range Attack Munition) для Украины. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. Общий объем поставки составляет 3350 единиц, а стоимость пакета, включая ракетные контейнеры, вспомогательное оборудование, обучение и техническую поддержку, оценивается в 825 млн долларов. Несмотря на внушительные цифры, командир одного из подразделений противовоздушной обороны ВС РФ с позывным «Рокот» убежден, что обещанная США ракета ERAM для ВСУ на деле не более чем техническая заготовка без подтверждённых боевых применений.

Соединённые Штаты продолжают подогревать интерес Киева новыми «чудо-разработками». Очередной «глоток надежды» - ERAM, заявленный как дешёвый и высокоточный модуль, способный превращать обычные авиабомбы в дальнобойное управляемое оружие. На бумаге всё звучит внушительно: боевая часть — 500 фунтов (227 кг), дальность применения до 400 километров, скорость свыше 740 км/ч. Управление через GPS. Конструкция модульная: боевой блок плюс реактивный двигатель. По идее, это должно позволить украинской авиации наносить удары по целям в оперативном тылу, не заходя в зону поражения ПВО.

Однако пока ни одного доказанного применения, ни видеозаписей с полигонов, ни подтверждённых боевых эпизодов с применением ERAM замечено не было. Много слов — но ни одного дела.

«Рокот» объясняет, почему эта новинка не вызывает тревоги у тех, кто отвечает за небо.

- Честно? Пока это всё выглядит как обычный маркетинг под военные нужды. Презентации есть, характеристик хоть отбавляй, а результатов ноль.

По его словам, боевые расчёты внимательно следят за подобными новинками, особенно когда речь идёт о дальнобойных авиационных средствах поражения.

- Мы оцениваем по простому критерию: есть реальные применения — есть угроза. Пока ERAM нигде себя не показала. Даже намёков не было.

- Но ведь официально заявлено о поставках 3 500 таких модулей...

- Да, заявлено. И что? Это пока просто цифра на бумаге. Никто не видел, чтобы они реально поступили. Ни один спутник, ни один наблюдатель не зафиксировал появления этих боеприпасов на украинских складах, аэродромах или, тем более, в воздухе.

- Возможно, их просто держат про запас?

- А какой в этом смысл? Любой боеприпас требует обкатки, особенно новый. Это не «леговский» конструктор, где всё подходит под всё. Поставить модуль не значит ударить. Нужно обучение экипажей, техническая адаптация, инфраструктура. Всё это месяцы работы. А фронт не ждёт.

- Допустим, они завтра начнут поставки. Что дальше?

- Если вдруг ERAM и появится, мы к этому готовы. Система ПВО уже проходила не одну волну «чудо-оружия»: Storm Shadow, JDAM, SDB... Где они теперь? Против всех этих новинок находятся свои методы. Главное — своевременно понять характеристики и тактику применения. Но пока, повторюсь, ERAM это нечто, существующее только в теории.

- Ваш прогноз?

- Мой прогноз: меньше верить словам, больше смотреть на результат. А результат — нулевой. Ударного применения не было, учений не было, видео нет, боевых эпизодов нет. Всё, что у нас есть — это красивая презентация. Ну и политическое заявление: «Мы передадим». Когда не ясно. Кому тоже. В каком количестве вообще загадка. ERAM — потенциально интересная разработка. Но «потенциально» не значит «боеспособно». Пока что это больше элемент информационной кампании, чем оружие, способное изменить ситуацию на поле боя. Особенно на фоне проблем украинской авиации и нехватки ресурсов для интеграции нового вооружения. Так что пугать можно чем угодно. А небо — оно проверяется не словами, а делами.