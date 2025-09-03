Ядерная триада и новая супер-ракета: кадры военного парада в Пекине

Александр Котлеткин
Церемония поднятия государственного флага на площади Тяньаньмэнь во время военного парада, посвященного 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне в Пекине 
© Global Look Press
Военнослужащие народно-освободительной армии Китая во время подготовки к военному параду на площади Тяньаньмэнь в Пеккине в честь 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны 
© Александр Казаков/РИА Новости
Воздушная часть военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пеккине в честь 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны 
© Александр Казаков/РИА Новости
Китайские войска и бронетехника с крылатыми ракетами воздушного базирования большой дальности CJ-20A на военном параде в Пекине 
© ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/TACC

Китайские войска на бронетехнике во время военного парада, посвященного 80-летию окончания китайско-японской войны в Пекине 
© ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/TACC
Женщины-военнослужащие во время военного парада, посвященного 80-летию окончания китайско-японской войны в Пекине 
© ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/TACC
Межконтинентальные баллистические ракеты подводных лодок JL-3 на военном параде в Пекине 
© ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/TACC
Китайские войска и бронетехника во время военного парада, посвященного 80-летию окончания китайско-японской войны в Пекине 
© ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/TACC
Военный парад на площади Тяньаньмэнь в честь 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны 
© Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Военный парад на площади Тяньаньмэнь в честь 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны 
© Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Военный парад на площади Тяньаньмэнь в честь 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны 
© Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Самолеты Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) летят строем во время военного парада, посвященного 80-летию окончания китайско-японской войны в Пекине 
© ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/TACC
Бронетехника с беспилотными летательными аппаратами на борту во время военного парада, посвященного 80-летию окончания китайско-японской войны в Пекине 
© ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/TACC
Китайские войска маршируют во время военного парада, посвященного 80-летию окончания китайско-японской войны в Пекине 
© ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/TACC

Подводное подразделение армии Китая во время военного парада в Пекине 
© Global Look Press
Отряд беспилотных боевых машин наземного базирования во время военного парада в Пекине 
© Global Look Press
Реактивные самолеты пролетают над площадью Тяньаньмэнь во время военного парада в Пекине 
© Global Look Press
Беспилотные боевые расчеты проходят по площади Тяньаньмэнь во время военного парада в Пекине 
© Global Look Press
Выпуск голубей во время парада, посвященного 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне в Пекине 
© Global Look Press

Стратегическая межконтинентальная ядерная ракета на жидком топливе DF-5C во время военного парада в Пекине 
© Global Look Press

В Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел масштабный военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Перед его началом с речью выступил глава КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин. Затем на площадь вышла рота почетного караула, после чего началось шествие военных расчетов и демонстрация техники.

Главной новинкой парада стала демонстрация вооруженными силами Китая стратегических сил наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады. Об этом сообщает РИА Новости.

«Перед нами проходит первая колонна ракет с ядерными боеголовками. Впервые представлены вместе ракеты воздушного базирования "Цзинлэй-1", межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования "Цзюйлан-3", межконтинентальные ракеты наземного базирования "Дунфэн-61" и "Дунфэн-31"», — указал комментатор трансляции.

Также впервые была продемонстрирована стратегическая межконтинентальная ядерная ракета на жидком топливе DF-5C, радиус поражения которой охватывает всю планету.

После пролета боевой авиации в небо выпустили восемьдесят тысяч белых "голубей мира". На торжественном мероприятии присутствовали лидеры более 20 стран, в том числе российский президент Владимир Путин.