Ядерная триада и новая супер-ракета: кадры военного парада в Пекине
В Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел масштабный военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Перед его началом с речью выступил глава КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин. Затем на площадь вышла рота почетного караула, после чего началось шествие военных расчетов и демонстрация техники.
Главной новинкой парада стала демонстрация вооруженными силами Китая стратегических сил наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады. Об этом сообщает РИА Новости.
«Перед нами проходит первая колонна ракет с ядерными боеголовками. Впервые представлены вместе ракеты воздушного базирования "Цзинлэй-1", межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования "Цзюйлан-3", межконтинентальные ракеты наземного базирования "Дунфэн-61" и "Дунфэн-31"», — указал комментатор трансляции.
Также впервые была продемонстрирована стратегическая межконтинентальная ядерная ракета на жидком топливе DF-5C, радиус поражения которой охватывает всю планету.
После пролета боевой авиации в небо выпустили восемьдесят тысяч белых "голубей мира". На торжественном мероприятии присутствовали лидеры более 20 стран, в том числе российский президент Владимир Путин.