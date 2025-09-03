ВС РФ ночью нанесли удар по военной и промышленной инфраструктуре Украины

В ночь на 3 сентября Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли комбинированный удар по военной и промышленной инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

© Минобороны РФ

В воздухе находились — Ту-95МС и Ту-160, «Искандеры», «Калибры», «Герани» и Х-101.

Атакам подверглась Киевская, Житомирская, Луцкая, Кировоградская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Волынская, Винницкая и Ровненская области.

Так, в результате ударов в Кировоградской области повредилась ж/д инфраструктура, которую украинская армия использовала для доставки техники и боеприпасов. Пострадали и промышленные предприятия, военный аэродром, склады.

В Хмельницкой области военные ВС РФ атаковали завод «Новатор» концерна «Укроборонпром» — он выпускал радиоэлектронное и медицинское оборудование. В Знаменке под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры и завод «Акустика», добавили в публикации.

1 сентября российская армия уничтожила кабину управления и пусковые установки ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, принадлежащие украинской армии.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов также заявил, что ВС РФ каждый месяц освобождают около 600–700 квадратных километров, темпы их продвижения растут.