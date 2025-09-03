Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой считает, что ВСУ уже попали в «котел» в районе Красноармейска. Военный заявил «Аргументам и фактам», что ВС РФ вряд ли будут брать пленных под Красноармейском, так как там воюют «прожженные убийцы».

По мнению Липового, Красноармейск перейдет под контроль российских войск уже осенью 2025 года - в конце сентября или начале октября. Генерал-майор отметил, что штурмовые подразделения ВС РФ уже закрепились на окраинах города.

Липовой подчеркнул, что решение не брать пленных не может быть официальным. В то же время он отметил, что есть еще и «неуставные правила», которые применяются спонтанно, чтобы выполнить задачи и сохранить жизни военных.

«Эти потенциальные пленные - не вчерашние пенсионеры, которых выловили на улице. Это прожженные убийцы, воюющие уже не первый год, это наемники, которые слетелись заработать денег на крови русского солдата и русских», - заявил генерал-майор.

Он добавил, что во время Великой Отечественной войны советские солдаты почти не брали в плен румынских, венгерских и хорватских солдат, потому что те отличались особой жестокостью к военнопленным и мирным жителям.

Липовой отметил, что в Красноармейске находятся наемники и военнослужащие ВСУ, которые состоят в запрещенных в России подразделениях. Он предположил, что если они все же попадут в плен, то предстанут перед российским судом за преступления в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для ВСУ в ДНР. Двадцать первого августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска прорвали оборону ВСУ юго-восточнее Красноармейска.