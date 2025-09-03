Установлены все подразделения Вооруженных сил Украины, которые атаковали Курскую область России, ведется работа по идентификации каждого военнослужащего. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» член президиума организации «Офицеры России», участник боевых действий, полковник Тимур Сыртланов.

Украина атаковала Курскую область утром 6 августа 2024 года. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. 26 апреля ВС России завершили операцию по освобождению региона от украинских вооруженных формирований.

По словам Тимура Сыртланова, уже установлены все соединения и подразделения, которые участвовали в атаке на Курскую область.

«Продолжается работа по идентификации каждого военнослужащего и иностранного наемника, находившегося на временно оккупированной противником территории. Также устанавливаются личности жителей, которые совершали насильственные действия против наших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», - пояснил он.

Член президиума организации «Офицеры России» отметил, что всем действиям будет «дана правовая оценка», и уже «проходят десятки судов в Курской области, выносятся суровые приговоры».

При этом Сыртланов обратил внимание на то, что в Курской области погибло более 70 тысяч военнослужащих ВСУ и иностранных наемников.

Вторжению в Курскую область способствовали хищения при строительстве укреплений

Напомним, что после освобождения сел в Курской области, ранее захваченных Водруженными силами Украины, стало известно о преступлениях украинских военных в отношении мирных жителей. В частности, в курском селе Русское Поречное были убиты 22 мирных жителя. Кроме того, по данным СК России, украинские военнослужащие совершили насильственные действия сексуального характера в отношении восьми женщин, которых после этого убили.