В Минобороны России сообщили об успешных операциях ВС РФ под Красноармейском и уничтожении техники ВСУ на краматорско-дружковском направлении. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 3 сентября.

Удар «Пиона»

Самоходная пушка большой мощности «Пион» уничтожила опорные пункты, блиндажи, живую силу и артиллерию ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад». В результате удара 203-миллиметровой пушки была, в частности, уничтожена американская гаубица М777, оборудованные в лесу огневые позиции и наблюдательные пункты ВСУ.

Удар «Града»

Российские FPV-дроны и расчеты реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили боевую технику и укрепления ВСУ под Красноармейском, сообщили в Минобороны РФ. Военные уточнили, что дроны проводили точечную зачистку территории, уничтожая одиночные цели и укрытия ВСУ.

Операция под Красноармейском

Самоходная артиллерийская установка 2С19 «Мста-С» уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. Используя данные разведки, артиллеристы уничтожили командный пункт вместе с украинскими расчетами FPV-дронов.

Кроме того, высокоточным снарядом «Краснополь-М2» был уничтожен бронированный автомобиль ВСУ с личным составом. В Минобороны уточнили, что беспилотники «Орлан-30» помогали артиллеристам с корректировкой огня, наведением и поражением целей.

Операция Ми-28НМ

Боевой вертолет Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации подразделения беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр». Ми-28НМ нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой и авиаракетами. Цель была поражена.

Уничтожение техники ВСУ

Российские операторы FPV-дронов уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу Д-20 ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Гаубица Д-20 была обнаружена во время контрбатарейной борьбы, а «Акацию» обнаружили в ходе воздушной разведки в лесополосе.

Удар «Мсты-С»

Самоходные гаубицы «Мста-С» уничтожили пункт управления, точки запуска беспилотников, бронетехнику и живую силу ВСУ, сообщили в Минобороны России. После ударов расчеты самоходных гаубиц оперативно сменили позиции, не дав себя обнаружить.

Ожесточенные бои в Купянске

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил «Аргументам и фактам», что в Купянске Харьковской области идут ожесточенные бои с применением множества FPV-дронов. Марочко заявил, что ситуация на купянском направлении «крайне сложная и напряженная».

Уничтожение диверсантов в ДНР

Марочко сообщил ТАСС, что ВС РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся зайти в донецкий город Северск. Группа из восьми диверсантов была замечена во время воздушной разведки. Они пыталась пройти сквозь оборонительную линию западнее Серебрянки. ВС РФ нанесли по диверсантам удары из гранатомётов и 82-миллиметровых минометов. В результате трое диверсантов были ликвидированы, остальные бежали.