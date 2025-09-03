Крым в опасности: противник готовится к масштабной операции

Украинские войска готовятся к масштабной операции на Черноморском направлении. Как сообщает «Царьград», противник стремится целенаправленно вывести из строя «глаза» российской обороны — радиолокационные станции на западе Крыма.

Атака на Крым

В последние дни украинские источники выложили в Сеть кадры ударов по Крыму, хвастаясь работой спецподразделения «Призраки» из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Цели находятся в основном на западной части полуострова — объекты радиолокационного наблюдения 31-й дивизии ВВС и ПВО, гражданская инфраструктура.

Судя по интенсивности ударов, украинская армия на финишной прямой в подготовке крупной операции. Не просто так американский RQ-4B вел активную разведку у Штормового месторождения — вероятно, это сигнал к новым ударам.

Активизация в приграничье

Одновременно с этим противник активизировался в приграничье, особенно у поселка Теткино в Курской области. Сейчас Украина наращивает группировку вдоль границы, причем это не просто маневры — к уже переброшенным силам добавилась 117-я отдельная танковая механизированная бригада и 103-я отдельная бригада территориальной обороны.

В районе Бессаловки штурмовики попытались атаковать в 3 км северо-восточнее Искрисковщины — пока без особого успеха. В районе Павловки минометные расчеты обстреливают позиции у Нового Пути, а рядом стрелки обустраивают позиции.

Также сообщается, что 47-я отдельная механизированная бригада переместилась в район Бояро-Лежачи. Это создает реальную угрозу: не исключена попытка форсировать реку Сейм для удара по Отрубе и Коряковке — это позволит отрезать дорогу на Теткино.

С востока обстановку осложняет присутствие 425-го отдельного штурмового полка, который закрепился у поселка Ободы. Не исключено, что это отвлекающий маневр для растягивания сил.

Атака ВСУ на российские регионы: задержка поездов и повреждение зданий

Превратить Крым в «серую зону»

По всей видимости, Киев хочет в ближайшее время нанести массированный удар по российским аэродромам и иным военным объектам в Крыму. Кроме того, следует ожидать ударов по базам военно-морского флота, отмечает ветеран войны в Донбассе, военный волонтер Александр Матюшин.

«Что касается усиления группировки на границе с Курской областью, то это говорит о том, что противник попытается контратаковать с целью оттянуть наши силы с Донецкого фронта, где сейчас успешно развивается наше наступление. Аналогичная ситуация и по Сумской области. Как показывает практика, потеряв, вероятно, одни из своих наиболее боеспособных частей во время "курской авантюры", противник уже не способен на масштабное наступление, подобное курской битве прошлого года», — сказал он.

В результате противник будет наносить точечные удары, не считаясь со своими потерями. Однако это приведет лишь к утрате новых территорий: Матюшин считает, что Киеву следовало бы пытаться стабилизировать оборону и не допускать дальнейшего прорыва российских войск, особенно на донецком и днепропетровском направлениях.

Политолог, историк Владимир Ружанский считает, что удары по западному Крыму указывают на приоритет морского направления у Украины, поскольку именно оттуда контролируется акватория Черного моря. Сам Киев неоднократно говорил, что планирует нарушить контроль РФ над этим регионом, особенно вокруг Крыма и нефтегазовых объектов.

«Есть и косвенные признаки подготовки к масштабным действиям со стороны Украины. Это активизация разведки (RQ-4B), являющаяся важнейшим сигналом: перед крупными акциями всегда идёт "разведка боем" и тестирование системы ПВО. Интенсивность атак в августе тоже может указывать на "накопление усилий" — в военной теории это финальная стадия перед операцией. Могут быть, правда, и альтернативные объяснения. Например, нельзя исключать, что это не обязательно предвестник масштабной высадки или наступления, а стратегия постепенного изматывания, когда цель», — заявил политолог.

С большой вероятностью Украина пытается создать «коридор возможностей» для более масштабных действий в Черном море, а также превратить Крым в «серую зону», над которой висит угроза атак.