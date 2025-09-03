Атака ВСУ на российские регионы: задержка поездов и повреждение зданий

Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью были уничтожены 105 украинских беспилотников. Какие регионы России были атакованы, и к чему это привело, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, атаки велись в период с 23.00 мск 2 сентября до 7.00 мск 3 сентября. Были перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Большая часть из них – 25 – над Ростовской областью.

Также 24 БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, 20 беспилотников сбиты над Краснодарским краем, 15 БПЛА – над акваторией Черного моря. Нападению также подверглись Калужская область и Крым, где были уничтожены 10 и 8 беспилотников соответственно. Два уничтожены над акваторией Азовского моря, а один над территорией Смоленской области, говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.

Задержка поездов

В результате удара БПЛА по Ростовской области в районе станции Кутейниково (участок Россошь – Лихая) пропало напряжение в контактной сети, что привело к задержке 26 пассажирских поездов. Об этом сообщили в РЖД.

«Максимальное отставание от графика на 06:00 мск составляет 4 часа 15 минут. Все поезда следуют по своим маршрутам. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», — говорится в заявлении.

В свою очередь врио губернатора Юрий Слюсарь уточнил, что из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково в Чертковском районе были эвакуированы пассажиры и сотрудники.

«Никто из людей не пострадал. Сейчас здание оцеплено. Вызваны саперы. В настоящее время поезда идут, но с задержкой. Сотрудники станции помогают пассажирам», — пояснил он в своем Telegram-канале.

Подполье сообщило об ударе по украинскому заводу со множеством военных

Падение обломков БПЛА

Падение обломков БПЛА также было зафиксировано и в двух районах Краснодарского края, говорится в Telegram-канале оперативного штаба региона.

«В х. Трудобеликовском Красноармейского района пострадали окна и стены домовладений по трем адресам. Серьезных повреждений нет. Также на окраине х. Могукоровского Крымского района в одном из домов взрывной волной выбило окна», — уточнили в ведомстве.

Там также отметили, что жертв и пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы.

Ограничения на полеты

В целях безопасности вечером 2 сентября и сегодня ночью были введены ограничения прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Геленджика, Калуги и Саратова. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Утром ограничения были сняты. В период их действия в Волгограде на запасной аэродром «ушли» два самолета.

Напомним, что накануне в результате атаки украинских беспилотников получили повреждения две многоэтажки в Ростове-на-Дону, за медицинской помощью обратились четыре человека.