Подполье сообщило об ударе по украинскому заводу со множеством военных

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по заводу в городе Хмельницкий на Украине. Он раскрыл подробности атаки в своем Telegram-канале.

«Утром 3 сентября качественно прилетело ракетой в город Хмельницкий. Говорят, что по заводу, в котором было много военных и в полный рост работали военные производства, связанные с поступающей с Запада бронетехникой», — написал представитель подполья. Он добавил, что по городу ездят машины скорой помощи, а больницы «заполняются инвалидами».

По словам Лебедева, были подняты вертолеты. Он предположил, что под удар могли попасть «серьезные военные» из Европы.