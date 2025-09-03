Военнослужащие армии России уничтожили два орудия и пункты дислокации ВСУ
Бойцы армии России при помощи уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу Д-20 ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
«Получив координаты целей, операторы FPV-дронов нанесли по ним точные удары», — указано в заявлении ведомства.
Также военнослужащие армии России поразили блиндажи и пункту временной дислокации ВСУ.
Семьи украинских боевиков заявляют, что почти 250 военных 41-й отдельной механизированной бригады, воевавших на территории Сумской области, пропали без вести.