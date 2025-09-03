Бойцы армии России при помощи уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу Д-20 ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Получив координаты целей, операторы FPV-дронов нанесли по ним точные удары», — указано в заявлении ведомства.

Также военнослужащие армии России поразили блиндажи и пункту временной дислокации ВСУ.

Семьи украинских боевиков заявляют, что почти 250 военных 41-й отдельной механизированной бригады, воевавших на территории Сумской области, пропали без вести.