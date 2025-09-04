В островной зоне Днепра уничтожена диверсионная группа ВСУ

Российские военные с помощью FPV-дронов ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в островной зоне Днепра, сообщает Минобороны РФ.

Подразделения разведки непрерывно осуществляют наблюдение за рекой и ее правым берегом. Операторы ударных дронов находятся в состоянии повышенной готовности.

В районе устья Днепра недавно выявили быстроходную моторную лодку с диверсионной группой ВСУ. Для перехвата были задействованы FPV-дроны.

В результате скоординированных действий лодка была уничтожена, а диверсионно-разведывательная группа ликвидирована.