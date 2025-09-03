С завершением конфликта на Украине наступит конец Киева, поэтому власти не желают прекращения боевых действия. Об этом рассказал отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер в интервью Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.

© РИА Новости

Как полагает эксперт, президент Украины и его пособники осознают, насколько опасна сложившаяся ситуация.

«Поэтому единственный шанс для этих людей не только сохранить власть, но и остаться в живых, — продолжать войну и надеяться на чудо», — выразил мнение Риттер.

Эксперт также добавил, что за годы конфликта Зеленский погубил миллионы жителей Украины, и их близкие не оставят это безнаказанным.

Ранее Риттер выразил мнение, что США переосмыслили условия возможного урегулирования конфликта на Украине после саммита на Аляске. Он отметил, что Вашингтон впервые воспринял всеобъемлющее предложение России.