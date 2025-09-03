RT: журналисты со всего мира собрались, чтобы попасть на военный парад в КНР
Корреспондент RT Максим аль-Тури получил билет на трибуны главной площади Пекина, где пройдёт военный парад.
«Огромное количество представителя средств массовой информации со всего мира собрались. Выехали в три утра, чтобы попасть на военный парад в Пекине», — отметил он.
Перед отправлением на Тяньаньмэнь журналисты проходят тщательный досмотр: отбирают еду, воду, пауэрбанки и даже зонты — безопасность превыше всего.
Парад, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над империалистической Японией начнётся в 4:00 мск.
