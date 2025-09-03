Журналисты со всего мира собрались, чтобы попасть на военный парад в КНР

Корреспондент RT Максим аль-Тури получил билет на трибуны главной площади Пекина, где пройдёт военный парад.

«Огромное количество представителя средств массовой информации со всего мира собрались. Выехали в три утра, чтобы попасть на военный парад в Пекине», — отметил он.

Перед отправлением на Тяньаньмэнь журналисты проходят тщательный досмотр: отбирают еду, воду, пауэрбанки и даже зонты — безопасность превыше всего.

Парад, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над империалистической Японией начнётся в 4:00 мск.

Telegram-канал RT покажет самые яркие и интересные кадры с мероприятия.