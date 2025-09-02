ВСУ ударили по российскому региону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Белую Калитву Ростовской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

© Petrov Sergey / Globallookpress.com

Сообщается, что около десяти часов вечера в городе начали работать средства противовоздушной обороны (ПВО) и прогремели взрывы. По словам очевидцев, было сбито несколько воздушных целей.

Обломки дрона упали рядом с жилым многоэтажном домом, в результате чего были повреждены несколько автомобилей, а в здании выбило стекла и оконные рамы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Информация не подтверждена официально.

Ранее в аэропорту Волгограда в целях безопасности ввели временные ограничения на полеты. Авиагавань перестала принимать и выпускать самолеты.