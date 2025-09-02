США потопили судно из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп рассказал на брифинге в Овальном кабинете, что американские военные уничтожили судно с наркотиками из Венесуэлы. Об этом пишет Daily Mail.

По данным газеты, в августе Пентагон направил в южную часть Карибского моря самолёты-разведчики, военные корабли и даже подводную лодку.

Американский лидер отметил, что из республики «много чего идёт, поэтому мы это пресекли».

«Сегодня американские военные нанесли смертельный удар в южной части Карибского моря по судну, которое вышло из Венесуэлы и эксплуатировалось организацией, обвиняемой в США в торговле наркотиками», — уточнил госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил против решения США направить военные ресурсы в регион для борьбы с наркокартелями.