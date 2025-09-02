В офисе Зеленского высказались о прекращении мобилизации

Украинские власти продолжат мобилизацию населения, даже если наступит прекращение огня. Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.

"Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. В течение определенного времени этот процесс будет продолжаться, потому что, все равно, как бы мы ни хотели, это наша обязанность - поддерживать на должном уровне степень обороноспособности страны, степень готовности вооруженных сил, выполнять первоочередные задачи", - сказал он в интервью телеканалу "Общественное. Новости".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.