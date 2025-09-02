Мерц высказался о сроках отправки западных военных на Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что до достижения перемирия на Украине не может быть речи об отправке туда западных военных.

"До этого момента [перемирия] не будет отправки войск на Украину", - сказал он в интервью телеканалу Sat.1.

По его словам, и даже в случае установления перемирия для ФРГ это будет возможно лишь "с существенными оговорками", на пути к этому "очень много препятствий". Он добавил, что планов военной миссии на Украине "в Германии в любом случае не имеется".

При этом канцлер отметил, что вопросы оказания военной помощи Украине находятся в компетенции так называемой коалиции желающих, но не Еврокомиссии (ЕК).

"Это не в компетенции Европейского союза", - подчеркнул он.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Financial Times заявила, что у Европы есть "довольно точный план" размещения войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня. Ее слова подверг резкой критике министр обороны ФРГ Борис Писториус, который отметил, что в корне неправильно обсуждать подобные вопросы до начала переговоров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что вопрос гарантий безопасности вокруг украинского урегулирования должен решаться "консенсусом, учитывающим базовые интересы России". Он также подчеркивал, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для РФ будет неприемлемым.