Европа определилась с гарантиями безопасности для Украины

Европейские страны, состоящие в «коалиции желающих», готовы предоставить гарантии безопасности Украине, однако ждут решения Соединенных Штатов в этом вопросе. Об этом пишет Agence France Presse (AFP) со ссылкой на анонимного советника президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам собеседника издания, 4 сентября по видеоконференции пройдет заседание в Елисейском дворе. На нем политики планируют заявить о готовности предоставить гарантии безопасности Украине, теперь они будут ждать поддержки американцев и соответствующего решения в Вашингтоне.

Предварительно сообщается, что Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретятся 4 сентября в Париже, чтобы провести заседание «коалиции желающих» по Украине. Участие американского лидера Дональда Трампа не было анонсировано.

Как стало известно ранее, президент Украины Владимир Зеленский обсудил гарантии безопасности для Украины с военным командованием Великобритании. В частности, он встретился с начальником штаба обороны королевства Энтони Радакином и главным маршалом авиации Ричардом Найтоном. Помимо гарантий, они затронули тему поставок вооружения и совместного производства.