ТАСС: курсант института ВМС Украины мог погибнуть на борту корабля "Симферополь"

Украинских курсантов отправляют на передовую, чтобы затыкать дыры в обороне ВСУ. Один из студентов института ВМС Украины мог погибнуть на борту корабля "Симферополь", считают в российских силовых структурах.

"Согласно данным украинских СМИ, сегодня прошли похороны 21-летнего курсанта института Военно-морских сил Украины Александра Попова, который погиб в ходе выполнения боевого задания. Вероятнее всего, курсант 4-го курса был на борту украинского разведывательного корабля "Симферополь", уничтоженного 28 августа. Тогда генштаб ВСУ заявил всего лишь об одном погибшем военном", - сказал собеседник агентства.

В силовых структурах не исключили, "что курсантов уже отправляют на передовую, чтобы затыкать дыры в обороне".

Как сообщили 29 августа в Минобороны России, с применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай уничтожен средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины.