Уитакер отказался комментировать возможность отправки ЧВК США на Украину

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер не стал комментировать возможность отправки американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не могу ничего подобного подтвердить», — сказал постпред на полях Международного стратегического форума в городе Блед в Словении, отвечая на вопрос о том, планируют ли Соединенные Штаты направить ЧВК на Украину.

До этого британская газета Telegraph сообщила, что президент США Дональд Трамп ведет переговоры с Европой о возможности отправки американских ЧВК на Украину в целях гарантий безопасности. По информации издания, сотрудники ЧВК на Украине займутся строительством фортификационных сооружений и военных баз. В Европе, как отмечается в публикации, считают, что размещение представителей американских ЧВК на Украине окажется «сдерживающим фактором» для России.

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета безопасности всемирной организации заявил, что Россия не приемлет отправку военных НАТО на подконтрольную Киеву территорию.