В Вашингтоне высказались об отправке американских ЧВК на Украину

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер отказался комментировать возможность отправки сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

© Global look

Накануне The Daily Telegraph сообщила, что американская администрация ведет переговоры с европейскими странами об отправке на Украину сотрудников ЧВК в рамках долгосрочного мирного плана.

По данным газеты, специалисты будут задействованы в строительстве оборонительных сооружений и новых военных баз, а также в защите интересов американских компаний на территории Украины.

Журналисты на полях Международного стратегического форума в городе Блед в Словении попросили постпреда прокомментировать публикацию.

«Я не могу ничего подобного подтвердить», — ответил Уитакер.

Ранее Трамп сообщил, что Франция, Германия и Великобритания намереваются разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.