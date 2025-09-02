Хуситы впервые атаковали здание генштаба ЦАХАЛ в Тель-Авиве

Хуситы заявили, что впервые атаковали здание генерального штаба израильской армии в Тель-Авиве. Об этом 2 сентября сообщил военный представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

По его словам, мятежники запустили беспилотники по четырем объектам на территории еврейского государства. Дроны, в частности, ударили по зданию генштаба ЦАХАЛ, морскому порту Ашдод, воздушной гавани Бен-Гурион и электростанции в столице Израиля.

По словам Сарии, все БПЛА «успешно достигли своих целей». Он также рассказал о попадании ракет шиитов в грузовое судно MSC ABY в Красном море.

Как писала «Парламентская газета», об ударе гиперзвуковым боеприпасом по Бен-Гуриону представитель «Ансар Аллы» заявлял и 27 августа. Сариа также называл операцию успешной, поскольку аэропорт приостановил работу, а местные жители спрятались в убежищах.