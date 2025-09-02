МиГ-29 с украинской копией русской бомбы УМПК сняли на видео

В Сети появилось видео сброса истребителем МиГ-29 ВСУ украинского варианта планирующей авиабомбы.

Концептуально новинка очень похожа на российский УМПК: к советской свободнопадающей бомбе прикреплен модуль с раскладными крыльями и системой наведения.

Комплекты для превращения старого "чугуния" в высокоточное оружие делает частное КБ "Медоед". Опубликованное видео снято давно - на испытаниях, - а сейчас размещено с целью добиться государственного финансирования, пишет "Война. История. Оружие".

Разработчики не скрывают, что скопировали российский УМПК, но электроника, по их словам, стоит западная. Цена одного модуля обозначена в 25 тысяч долларов.

"Идут по нашему пути, но с опозданием в три года. МиГ-29 в качестве носителя выбран после того, как осознали бесполезность Су-24", - добавил военный блогер Алексей Воевода.

Эксперты уверены, что даже при достаточном финансировании разработчикам предстоит решить немало проблем. После того, как они научат свои бомбы летать, надо будет научить их попадать в цель. Сначала просто, потом в условиях радиоэлектронного противодействия.