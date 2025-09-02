Экс-главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что вся военная наука сосредоточена в России. По мнению генерала, изучение военной науки на Украине подрывает запрет на цитирование российских источников. Об этом он высказался в интервью украинской журналистке.

Залужный заявил, что спорить с ним может, кто угодно, однако вся военная наука на сегодня – в России.

Экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании выразил сожаление по этому поводу. Он добавил, что «так сложилось».

Залужный стал популярнее Зеленского

Напомним, ранее Залужный уже хвалил российскую военную науку и говорил, что учился по книгам главы Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сравнил главу киевского режима Владимира Зеленского и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. По мнению сидящего в СИЗО по обвинению в госизмене нардепа, Залужный фактически является подельником и «братом-близнецом» Зеленского.