Люксембург профинансирует пакет вооружения для Украины

Люксембург примет участие в следующем пакете закупок оружия у США для Украины на $500 млн. Об этом заявил премьер-министр королевства Люк Фриден на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте НАТО.

По словам политика, Люксембург профинансирует вместе с другими странами, которые еще предстоит найти, пакет уже доступного вооружения, в основном американского.

Фриден выразил надежду на то, что в течение нескольких следующих недель появятся страны, которые захотят принять участие в предоставлении помощи Украине.

Речь идет об участии в инициативе PURL — Prioritized Ukraine Requirements List, предусматривающей быстрые поставки вооружения украинским войскам через взносы стран-членов НАТО.

30 августа глава бельгийского МИД Максим Прево заявил, что Бельгия выделила €100 млн на финансирование закупок американского оружия для Украины. По его словам, соответствующее решение приняло правительство королевства.