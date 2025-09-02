Страны НАТО приобрели у США летальное оружие для Украины

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны Североатлантического альянса приобрели у Соединенных Штатов Америки летальное и оборонное вооружение для Украины в рамках инициативы под названием Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), передает РИА Новости.

Рютте выступил на пресс-конференции в Люксембурге. По его словам, государствами НАТО приобретено вооружение на два миллиарда долларов. США и НАТО, по сообщениям украинского министра обороны Дениса Шмыгаля, введен новый механизм поддержки Украины в виде инициативы PURL.

Его цель заключается в оперативном предоставлении Украине систем и вооружения, которые могут быть получены в значительных объемах от Соединенных Штатов. Позднее министр финансов США Скотт Бессент отметил, что США продают оружие европейским странам для поставок в Киев с наценкой в размере 10%.

Reuters: Зеленский попросил миллиард долларов на оружие каждый месяц

Как заявлял президент США Дональд Трамп, Штатам и Евросоюзу удалось договориться об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.