Супербомбы РФ открыли путь на Одессу: Зеленский не справится

Российские управляемые авиабомбы были использованы в районе Одессы, а БПЛА «Герань-2» поразили порт, куда поставляли важные западные военные грузы. Что происходит в регионе, рассказали опрошенные «Аргументами и фактами» эксперты.

Сегодня был нанесен удар по порту в Измаиле Одесской области, через который ведется поставка западной военной помощи для Вооруженных сил Украины. По словам очевидцев, в небе над Измаилом было замечено около 30 российских «Гераней». По предварительным данным, в порту поражены склады и погрузочно-разгрузочный терминал.

При этом, по информации осведомленных источников, впервые с начала СВО для нанесения ударов по военным объектам Одесской области были применены управляемые авиабомбы.

«Применение такого рода бомб характерно для линии боевого соприкосновения, поскольку самолеты, которые несут эти бомбы, могут оказаться в зоне действия ПВО противника и быть уничтоженными. Дальность таких бомб может достигать 120 км. Вероятнее всего, российские военные заранее наносили удары по средствам противовоздушной обороны в этом районе», - пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, с помощью авиабомб мог быть нанесен удар по подземному пункту управления ВСУ, которые часто размещаются в жилых двух- или трехэтажных домах. При этом видеозаписи удара говорят о том, что удалось поразить «очень серьезную цель».

Также стало известно о нанесении удара и по военному объекту ВСУ в порту Ильичевска вблизи Одессы. Военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя атаку, отметил, что в порт могли доставлять снаряды, ракеты и военные установки из других стран, в том числе из Болгарии и Румынии.

Примечательно, что приходящие в порт судна не фиксировались в системах автоматической идентификации, что фактически делало тайными места их отправления и содержимое грузов.

«По Черному морю эти суда могут спокойно перемещаться, на море по ним нельзя наносить удары, поэтому уничтожаются военные грузы уже после прибытия в порт», - отметил он.

Удары ВС России по Одессе, по мнению военных экспертов, «скажутся на ходе спецоперации», уменьшая поставки вооружения из западных стран. Но, по словам Кнутова, это вряд ли заставит Зеленского пойти на мирное урегулирование.

«Зеленский вообще ничего не решает, решают европейцы - для них Украина сейчас клондайк. Военные корпорации зарабатывают огромные деньги, европейские чиновники получают гигантские «откаты», а гробы в Европу пока идут в очень маленьком количестве», - констатировал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что «коалиция желающих» будет работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Кроме того, он обвинил Россию в том, что она якобы препятствует миру. По данным СМИ, в Белом доме видят, как некоторые лидеры Европы мешают урегулированию конфликта на Украине. По мнению представителей Вашингтона, страны ЕС давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей — такая позиция оторвана от реальности.