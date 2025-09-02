Стало известно, зачем ВСУ перебрасывают войска под Харьков

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ перебросили иностранных наемников под Харьков, пытаясь «заткнуть дыры» из-за угрозы прорыва фронта. Об этом сообщает NEWS.ru.

Матвийчук отметил, что наемники не смогут ощутимо изменить ситуацию. Он подчеркнул, что иностранцы приехали зарабатывать деньги, а не «умирать за Владимира Зеленского».

«Как только у ВСУ начинает двигаться фронт и есть угроза прорыва, они снимают людей с других участков, то есть затыкают дыры по всему фронту», - заявил Матвийчук.

Он добавил, что на харьковское направление в основном перебрасывают наемников из Аргентины и Бразилии.

Названы самые горячие направления фронта этой осенью

Ранее источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что ВСУ начали перебрасывать под Харьков иностранных наемников, расчеты радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. По словам собеседника агентства, Киев «всеми доступными средствами» пытается не допустить продвижения ВС РФ вглубь леса. Также ВСУ пытаются устранить угрозу окружения своих войск в районе Тихого.