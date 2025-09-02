Российская армия взяла под контроль населенный пункт Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения Южной группировки войск. Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Пазено, Марково и Константиновка.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки свыше 205 бойцов, семь автомобилей, две боевые бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, а также склады боеприпасов и материальных средств.