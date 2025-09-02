На Украине нашли способ пополнить ряды ВСУ

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук предложил пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) пенсионерами и полицейскими. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на Украине много отставных военнослужащих, которые хотят пойти в армию, однако «им не дают».

«Да, мы сделали изменения в законодательстве, позволившие добровольно служить после 60. Но есть и другие запасы работников национальной полиции. Много способов еще заменить молодых людей в более юном возрасте», — сказал Камельчук.

Депутат добавил, что в ряды украинской армии можно вернуть и военных, которые самовольно оставили части. Однако тут потребуется решение по замене командования, приказы которого не воспринимаются подчиненными из-за отсутствия авторитета.

«Возраст — это не вопрос, вопрос — в мотивированности военных, которых, по большей части, силой заставили прийти Мы же знаем прекрасно, как ТЦК (военкоматы – ред.) сработали. Посмотрим, что будет происходить, думаю, что 23 года — это невозможный возраст. Мы не можем уменьшить его», — добавил депутат.

Напомним, что еще в январе главком ВСУ Александр Сырский признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности войск. Депутат Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что привлечение добровольцев 18-25 лет указывает на критическую нехватку военнослужащих.