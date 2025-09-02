Названы самые горячие направления фронта этой осенью

Перед российскими военными стоит несколько задач, которые должны быть реализованы в течение осени и зимы, и усиление давления ожидается как минимум на трех участках фронта. Такой прогноз сделал «Аргументам и фактам» заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Ранее начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне проведения спецоперации, отметив, что российские военные с марта освободили более 3,5 тысячи квадратных километров и 149 населенных пунктов и продолжают наступление. При этом СМИ обратили вынимание на карту на брифинге Герасимова, на которой из состава Украины были исключены, в том числе Одесская и Николаевская области.

По словам генерал-майора Владимира Попова, сейчас задача армии в течение осени пройти славянско-краматорскую агломерацию и не дать Вооруженным силам Украины формировать единые линии обороны.

«Второе направление — Харьковская и Сумская области. Там же Купянск. Сейчас в районе Купянска наметилось хорошее продвижение, достаточно интенсивно работают наши войска», — пояснил он.

Третьим направлением Попов назвал район Малой Токмачки и Орехова в Запорожской области.

«Из района этих населенных пунктов идет прямая и кратчайшая дорога на Запорожье. Полагаю, что штурм самого Запорожья пока не планируется, однако занятие его подступов возможно», — рассказывает генерал-майор.

При этом такие действия российских военных должны помочь обеспечить безопасность Запорожской АЭС, а также дать возможность рассматривать вероятность форсировать Днепр, считает эксперт.

«И вот тут Генштабу Украины и Сырскому лично, как главнокомандующему, приходится рассчитывать, где же будет наш удар. При этом не обязательно мы будем наступать лишь на одном участке. Есть вероятность, что мы надавим сразу на нескольких направлениях. И если они не угадают, то времени создать даже небольшие локальные районы на направлении прорыва у них не будет», — подчеркнул Попов.

Заслуженный военный летчик РФ также обратил внимание на создание запаса ракет и дронов, которыми ВС России смогут поддерживать наступление, нанося комбинированные удары по тылам противника, по промышленным, энергетическим и логистическим сетям.

«Все это ставит врага в очень трудное положение. Сейчас противник не понимает, как ему использовать имеющийся потенциал и как реализовать то, что он еще может собрать. Ну а наши войска готовы наступать и проводить операции», — констатировал Попов.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее сообщил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Во время Петербургского международного экономического форума российский лидер подчеркнул, что у армии нет задачи взять город Сумы, однако он этого не исключает.