ВСУ задействуют наемников на харьковском направлении

Украинские военные задействуют иностранных наемников на харьковском направлении, восполняя ими потери в рядах армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

По информации канала, командование украинской армии пытается не допустить продвижения подразделений группировки войск «Север» ВС РФ вглубь леса, а также ликвидировать угрозу окружения войск в районе села Тихого.

«На направление переброшены наемники "иностранного легиона". Нехватку личного состава на передовых позициях восполняют расчеты и экипажи артиллеристов, РЭБ и РЭР, чьи орудия и боевая техника были уничтожены», — отмечается в публикации.

Ранее председатель президиума организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что российские военные в зоне спецоперации ликвидировали уже около 10 тысяч иностранных наемников. Боевиков привлекают из Южной и Северной Америк, Италии, Польши, Франции, Германии, а также Грузии, Азербайджана и Армении.