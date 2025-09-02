Армия РФ нанесла удар по важному логистическому узлу в Одесской области

Нанесен удар по порту в Измаиле Одесской области, через который ведется поставка западной военной помощи для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил «Первый канал».

«Гремело в районе порта, куда поступает вооружение из стран НАТО», - уточнили журналисты.

По словам очевидцев, которые привел Telegram-канал Shot, в небе над Измаилом было замечено около 30 российских «Гераней». По предварительным данным, в порту поражены склады и погрузочно-разгрузочный терминал.

Предыдущий мощный удар по порту Измаил был нанесен в ночь на 20 августа и привел к пожару на нефтебазе «Тритон», отмечает канал.

Ранее стало известно о нанесении удара по военному объекту ВСУ в порту Ильичевска вблизи Одессы. Военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя атаку, отметил, что этот удар подорвет попытки контрнаступления ВСУ, так как в порт могли доставлять снаряды, ракеты и военные установки из других стран, в том числе из Болгарии и Румынии.