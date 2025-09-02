Стали известны цели ночных ударов по Украине

Ночные удары ВС России по Украине пришлись по портовым объектам и промышленной зоне в Одесской и Киевской областях. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.

«Дроны отработали по объектам в портовой части одесского Измаила, что на берегу Дуная. Предварительно, известно о поражении складов и погрузочно-разгрузочного терминала. В Киевской области цели были поражены в промзоне Белой Церкви», — написал военкор.

Помимо этого, по его словам, удары наносились и по приграничным районам в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска после взятия под контроль юга региона улучшают позиции в Днепропетровской области, начали создавать там зону безопасности.