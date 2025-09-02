Атаки ВСУ на российские регионы: поврежденные многоэтажки и пострадавшие

Вооруженные силы Украины нанесли вечером 1 сентября и сегодня ночью удары БПЛА, в результате которых есть пострадавшие. Какие регионы были атакованы, в материале «Рамблера».

Ростовская область

По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу Shot, что взрывы в Ростове-на-Дону продолжались не менее часа. Всего местные жители слышали порядка 13-15 громких звуков в западной части города и видели вспышки в небе. В некоторых районах «моргал свет».

В результате атаки украинских беспилотников получили повреждения две многоэтажки в микрорайоне Левенцовский, за медицинской помощью обратились четыре человека. Об этом рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«На ул.Ткачева повреждены фасад и кровля 19-этажного дома. Эвакуация жителей там не понадобилась. На ул. Еляна поврежден фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома. Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. К счастью, серьезного вреда здоровью никто из них не получил», — пояснил он.

При этом, по данным главы региона, в одной из квартир был обнаружен неразорвавшийся снаряд, проводится эвакуация 320 жителей дома. Для них был оборудован пункт временного размещения.

Белгородская область

Два человека в Белгородской области были ранены в результате атак украинских дронов, госпитализация не потребовалась. Об этом заявил в своем Telegram-канале поздно вечером 1 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, раненая в селе Беленькое женщина самостоятельно обратилась в Борисовскую ЦРБ, где врачи диагностировали ей баротравму.

«Госпитализация не потребовалась, пострадавшая отпущена домой на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены фасад объекта торговли и два автомобиля», — уточнил он.

Также за медицинской помощью обратилась 18-летняя девушка, пострадавшая вследствие атаки беспилотника в городе Грайворон.

«Врачи диагностировали ей минно-взрывную травму и сотрясение мозга. Помощь оказана, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. На месте поврежден легковой автомобиль», - пояснил Вячеслав Гладков.

В Воронежской и Курской областях также вводился режим опасности атаки БПЛА. Губернатор Александр Гусев призывал жителей Воронежской области сохранять спокойствие, не выходить на улицу и держаться подальше от оконных проемов.

Напомнил, что к утру 1 сентября российские средства ПВО уничтожили и перехватили 50 украинских беспилотников. 16 дронов было сбито над Черным морем, еще 12 — над Белгородской областью. Семь аппаратов нейтрализовали над Азовским морем, еще четыре — над Саратовской областью. По три сбили над Самарской, Оренбургской областях и Татарстаном, еще два — над Краснодарским краем.