Удар по «Бабе-яге» и ВСУ в окружении: новости СВО к утру 2 сентября

В Минобороны России сообщили об успешных операциях в Сумской области, в ДНР и об уничтожении более 200 тяжелых квадрокоптеров ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 2 сентября.

Атака штурмовиков

Штурмовой отряд бригады морской пехоты Балтийского флота выбил ВСУ из укрепленного села, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве отметили, что российские штурмовики прорвались через заминированные посадки, огонь и бетонные заграждения.

«Сложности начались ещё на подступах. Посадки у них вырублены специально – всё простреливается. Ветер дул в нашу сторону, они это обнаружили и начали закидывать снарядами», – рассказал командир взвода с позывным «Хапра».

По его словам, в итоге штурмовики ВС РФ вошли в село с разных сторон и «сломали» оборону ВСУ.

Удар «Града»

Российские системы залпового огня «Град» нанесли удары по замаскированным позициям и скоплениям живой силы ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена на харьковском направлении, все цели были уничтожены.

Операция «Ланцета»

Расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет» поразили артиллерийские позиции ВСУ в Днепропетровской области, пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ. Артиллерийские установки ВСУ были обнаружены операторами беспилотников «Суперкам».

Уничтожение дронов ВСУ

Операторы российских беспилотников уничтожили кочующие минометные расчеты, бронемашины западного производства и живую силу ВСУ, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад». Также дроны ВС РФ уничтожили более 200 украинских тяжелых квадрокоптеров.

ВСУ в окружении

У села Садки в Сумской области ВС РФ окружили военных из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Украинские солдаты попали в окружение в лесном массиве, когда пытались приблизиться к позициям группировки войск «Север». Собеседник ТАСС заявил, что солдатам ВСУ перекрыли снабжение (в том числе по воздуху) и пути эвакуации.

Удар по «Бабе-яге»

Операторы беспилотников ВС РФ поразили украинские дроны «Баба-Яга» в районе Часова Яра в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Три беспилотника Р-18 «Баба-Яга» были уничтожены при попытке установить визуальный контроль над территорией.

Уничтожение танка ВСУ

Российские ударные беспилотники уничтожили защищенный от дронов украинский танк Т-64 «Булат», рассказал РИА Новости офицер ВС РФ с позывным «Витязь». Он отметил, что танк был оснащен пассивной антидроновой защитой, хорошо замаскирован и спрятан в лесу.

«Несмотря на все это, оператор FPV-дрона ВС РФ, умело маневрируя между веток и деревьев, обнаружил и уничтожил цель», - подчеркнул «Витязь».

Операция была проведена в рамках расширения буферной зоны в Сумской области.