В России отреагировали на новую попытку прорыва украинской ДРГ

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться к российской границе для дестабилизации обстановки, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. На попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть в Курскую область он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что российские разведчики ликвидировали украинскую ДРГ в Сумской области. Противника заметили при выходе из опорного пункта в направлении Курской области.

Регион надежно защищен, российские разведгруппы не в первый раз уничтожают противника на подходе, отметил депутат.

«Они пытаются залезть в Курскую область, потому что Курская область больше всех пострадала. И Суджа, и прорыв был, помните. И они думают, что своими действиями внесут еще больше дестабилизации, но все закончится могилой. Наши разведчики уничтожили бы их, если бы не на территории Сумской области, то при попытке прорыва. При чем живых нет смысла брать, они знали, на что шли», — поделился парламентарий.

До этого в сети появились кадры с пехотой ВСУ, которая выдвинулась к границе России и пыталась ее прорвать. Видеозапись, как уточнялось, сделана в районе населенного пункта Уды, который находится в нескольких километрах от границы с Белгородской областью.