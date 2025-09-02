Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 80 процентов личного состава в контратаках под Андреевкой.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«В ходе комплексного огневого поражения уничтожено более 80 процентов личного состава штурмовых групп и танк Т-64», — сообщил собеседник.

Отмечается, что попытки контратак проводились силами 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

На Украине подсчитали дезертиров и завели более 50 тысяч уголовных дел

Ранее стало известно, что власти Украины не в состоянии обеспечить подразделения ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и дальнобойной артиллерией. Уточняется, что пехота украинской армии несет значительные потери из-за нехватки техники.